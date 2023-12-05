شاهد: خان يونس تحت القصف.. عشرات الجرحى والجثث وسيدة تصرخ: أين الدول العربية؟

وصل العشرات من ضحايا القصف الإسرائيلي إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، فمنهم من قضى ومنهم من يعاني جراحا بليغة لا تجد العلاج اللازم بسبب شحّ الموارد وسط حالة من الذهول والغضب على ما لحق بسكان القطاع المحاصر.

فبينما أطلقت سيدة فلسطينية صرخة تسأل فيها عن دور الدول العربية وأين هي من كل ما يجري، قالت أخرى "حسبي الله ونعم الوكيل في أمريكا" في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل واعتراضها على وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

جثثٌ مصطفة وجرحى يُنقلون في سيارات غير مجهّزة لهذا الغرض ما يفاقم من خطورة حالة من قُدّر له أن يعيش ولو إلى حين. فالغارات لم تتوقف، ولأن جيش الدولة العبرية أعلن أن قواته تخوض اشتباكات ضارية داخل خان يونس. تلك المنطقة التي كانت ملاذا للكثيرين ممن استجابوا لإنذارات تل أبيب بضرورة التوجه جنوبا قبل أن تعود إسرائيل وتطلب من كل من يوجد في المدينة أن يرحل من هناك والتوجه إلى رفح التي لم تسلم هي الأخرى من القصف العنيف.