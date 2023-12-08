شاهد: جنود إسرائيليون يحتلفون بعيد الأنوار اليهودي على الحدود مع غزة

ويصادف عيد الحانوكا، المعروف أيضًا باسم عيد الأضواء في اليهودية، إعادة تكريس الهيكل في القدس في القرن الثاني قبل الميلاد، بعد أن قامت مجموعة صغيرة من المقاتلين اليهود بتحريره من القوات الأجنبية المحتلة. ويأتي هذا العيد تزامناً مع الحرب في غزة، التي دخلت شهرها الثالث، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16200 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.

ويصادف عيد الحانوكا، المعروف أيضًا باسم عيد الأضواء في اليهودية، إعادة تكريس الهيكل في القدس في القرن الثاني قبل الميلاد، بعد أن قامت مجموعة صغيرة من المقاتلين اليهود بتحريره من القوات الأجنبية المحتلة. ويأتي هذا العيد تزامناً مع الحرب في غزة، التي دخلت شهرها الثالث، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16200 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.