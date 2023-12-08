شاهد: بمشاركة الرهبان وكما في كل عام.. بدء عملية تنظيف تماثيل بوذا في معبد هوريوجي في اليابان

كما في كل عام، تخضع تماثيل بوذا في معبد هوريوجي، في مدينة نارا بغرب اليابان لعملية تنظيف.

ويشارك في هذه الطقوس عدد من الرهبان وجمع من الزوار المهتمين بها، بهدف الحفاظ على النظافة والاهتمام بالقيمة التاريخية والدينية لهذه التماثيل القديمة.

ويعتبر بعضها، مثل ثالوث شاكا وياكوشي نيوراي، بمثابة كنوز وطنية.

خلال هذه الطقوس، يدخل الرهبان إلى القاعة الرئيسية للمعبد، ويبدأون بقراءة السوترا (نصوص بوذية مقدسة) والتأمل. بعد ذلك، يقومون بتنظيف التماثيل بعناية باستخدام فرش خاصة وقطع قماش ناعمة لإزالة الغبار والأوساخ بحرص شديد.

تُعتبر هذه العملية التي بدأت ممارستها قبل 30 عاما، مناسبة دينية وثقافية مهمة في اليابان.