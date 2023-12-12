شاهد: الألوان وعالم الفضاء في محاكاة بديعة لكثبان توتوري الرملية باليابان

تم تشغيل إضاءات شتوية مذهلة في كثبان توتوري الرملية، وهي منطقة سياحية رئيسية في غرب اليابان حيث تمّ استخدام أكثر من 450 ألف مصباح ملون خلال العرض الضوئي السنوي الخاص بـ "محاكاة الكثبان الرملية في توتوري". وقد تمّ اختيار "خيال الفضاء" موضوعا لهذه النسخة، في إشارة إلى دور الكثبان الرملية كموقع للتجارب التي تجريها صناعة الفضاء.

وفي مجموعة واحدة من الإضاءات يمكن مشاهدة سانتا كلوز وهو يركب زلاجة يجرها صاروخ عبر الفضاء الخارجي الأزرق الذي يظهر القمر وزحل. وأنشأ المنظمون قاعة طعام لأول مرة منذ أربع سنوات مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كوفيد.

وأبدى الزوار إعجابهم بالعرض أثناء لحظات إنارة الأضواء التي كانت مثيرة للإعجاب للغاية. ومن المقرر إنارة الكثبان الرملية يومياً من الساعة السادسة مساء حتى الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية الـ 24 ديسمبر-كانون الأول.