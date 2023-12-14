شاهد: مياه الأمطار تغمر الطرقات والحقول في جيروند الفرنسية

غمرت مياه الأمطار الطرقات والحقول في إقليم جيروند الفرنسي. وأصدرت السلطات تحذيرات بشان أحوال الطقس.
وأكدت الأرصاد الجوية الفرنسية وضع الإقليم الواقع في الجنوب الغربي للبلاد تحت في حالة "إنذار برتقالي" بسبب الفيضانات وغزارة الأمطار.
غمرت مياه الأمطار الطرقات والحقول في إقليم جيروند الفرنسي. وأصدرت السلطات تحذيرات بشان أحوال الطقس.
غمرت مياه الأمطار الطرقات والحقول في إقليم جيروند الفرنسي. وأصدرت السلطات تحذيرات بشان أحوال الطقس.
وأكدت الأرصاد الجوية الفرنسية وضع الإقليم الواقع في الجنوب الغربي للبلاد تحت في حالة "إنذار برتقالي" بسبب الفيضانات وغزارة الأمطار.