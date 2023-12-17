الولايات المتحدة... حديقة نومكيغ تضيء بتركيبات ضوئية خلابة

أضيئت حديقة نومكيغ العامة في مدينة ستوكبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية بأضواء عيد الميلاد. واستخدم في هذه الإنارة البديعة مليون مصباح ليضفي أجواء جميلة "تحبس الأنفاس"، كما وصفها بعض أحد الزوار.

أضيئت حديقة نومكيغ العامة في مدينة ستوكبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية بأضواء عيد الميلاد. واستخدم في هذه الإنارة البديعة مليون مصباح ليضفي أجواء جميلة "تحبس الأنفاس"، كما وصفها بعض أحد الزوار.