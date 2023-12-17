في روسيا .. مهرجان جزمة الفالينكي: تكريم لحذاء تقليدي يقي الناس شر البرد القارس

أحيا السكان في مدينة ياروسلافل الروسية الواقعة على بعد حوالي 250 كيلومترًا شمال شرق العاصمة موسكو عادة شعبية تكريما للجزمات التقليدية. وحسب التقليد، يُجبَر المشاركون على التخلي عن الأحذية الحديثة وارتداء "فالينكي"، وهي جزمة مصنوعة من قماش اللباد، ثم يقومون بأنشطة مختلفة على الثلج. ويشمل هذا سباقات الجري والأكياس ورمي الحذاء. بالإضافة إلى الألعاب، تم وضع فالينكي عملاق على ضفة نهر الفولغا بالمدينة تكريمًا للجزمة التقليدية التي حمت أجيالا كثيرة من برد الشتاء القارس في هذه المنطقة من روسيا.

أحيا السكان في مدينة ياروسلافل الروسية الواقعة على بعد حوالي 250 كيلومترًا شمال شرق العاصمة موسكو عادة شعبية تكريما للجزمات التقليدية. وحسب التقليد، يُجبَر المشاركون على التخلي عن الأحذية الحديثة وارتداء "فالينكي"، وهي جزمة مصنوعة من قماش اللباد، ثم يقومون بأنشطة مختلفة على الثلج. ويشمل هذا سباقات الجري والأكياس ورمي الحذاء. بالإضافة إلى الألعاب، تم وضع فالينكي عملاق على ضفة نهر الفولغا بالمدينة تكريمًا للجزمة التقليدية التي حمت أجيالا كثيرة من برد الشتاء القارس في هذه المنطقة من روسيا.