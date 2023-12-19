شاهد: الأرجنتين تحتفل بالذكرى الأولى لسحبها لقب كأس العالم من تحت أقدام منتخب "الديوك"

في الذكرى الأولى لفوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد انتظار دام لمدة 36 عاماً، تجمع عشرات المواطنين في العاصمة بوينيس آيريس للاحتفال بهذا الحدث العظيم.

وأزاح الرسام الأرجنتيني رون موراليست الستار عن جدارية ضخمة، حملت رسما للنجم ليونيل ميسي الذي جلب الفرحة لشعب بلاده الذي انتظر طويلا هذه اللحظات.

فازت الأرجنتين بلقب كأس العالم ثلاث مرات، وذلك في أعوام 1978 و1986 و2022.

في عام 1978، فازت باللقب على أرضها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وفي عام 1986، فازت الأرجنتين باللقب للمرة الثانية، وذلك بعد فوزها على المنتخب الألماني الغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

وفي عام 2022، فازت الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة، وذلك بعد فوزها على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقت الأصلي والإضافي.