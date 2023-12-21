فيديو. البرلمان الروماني يوافق على ميزانية 2024 بعد مناقشات ساخنة

بأغلبية مطلقة أقر البرلمان الروماني ميزانية عام 2024 المتعلقة بالدولة والتأمينات الاجتماعية، حيث صوت 299 نائبا لصالح الميزانية مقابل و82 ضدها. تم رفض عشرات الآلاف من التعديلات وتمت الموافقة على خمسة فقط من بين أكثر من 20 ألف تعديل.

بأغلبية مطلقة أقر البرلمان الروماني ميزانية عام 2024 المتعلقة بالدولة والتأمينات الاجتماعية، حيث صوت 299 نائبا لصالح الميزانية مقابل و82 ضدها. تم رفض عشرات الآلاف من التعديلات وتمت الموافقة على خمسة فقط من بين أكثر من 20 ألف تعديل.