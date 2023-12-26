فيديو. شاهد: أوكرانيا تعتمد التقويم الغربي للاحتفال بعيد الميلاد في إشارة تحدٍّ لروسيا

لأول مرة، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا بعيد الميلاد في الـ 25 من ديسمبر-كانون الأول بدلاً من الـ 7 يناير-كانون الثاني. بعد نحو عامين من بدء روسيا غزوها لبلادهم، شارك الأوكرانيون الأرثوذكس في الشعائر الدينية ابتداء من مساء الأحد للاحتفال بعيد الميلاد، بحسب التقويم الغربي في إشارة تحدٍّ لروسيا.

وتبنى العديد من الأوكرانيين هذا التغيير بحماس، حيث نظروا إليه باعتباره خطوة إيجابية من شأنها أن تزيد من تعزيز انفصالهم الثقافي عن روسيا.

يعد تغيير تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد جزءاً من الخطوات التي اتخذتها كييف منذ بداية الغزو، للابتعاد عن إرث الإمبراطوريتين الروسية والسوفيتية.