فيديو. شاهد: حرب لا تشبه غيرها سلاحها الدقيق والبيض.. تعرف على مهرجان "لافاريناس" أغرب مهرجانات إسبانيا

في كل عام في 28 ديسمبر /كانون الأول، يحتفل سكان بلدة إيبي في أليكانتي بجنوب إسبانيا بمهرجان إنفاريناتس، وهو مهرجان تقليدي سنوي يعود بحسب البعض إلى القرن السابع عشر. ويُعتقد أن هذا المهرجان نشأ كطريقة للتعبير عن الاحتجاج على الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية.

خلال هذا اليوم، يقوم العديد من المحتفلين المعروفين بإسم "Els Enfarinats" (المغطين بالدقيق) بالاحتفال في بلدة إيبي الصغيرة بتنفيذ حدث انقلاب وهمي وفوضوي. يرتدي المحتفلون زيًا عسكريًا وأوشحة، ويقومون برمي الدقيق والبيض على بعضهم البعض.

ويعلن Els Enfarinats عن لائحة جديدة من القوانين الغريبة التي يجب أن تنفذ خلال هذا اليوم، بينما يحاول خصومهم، La Oposicio (المعارضة)، الحفاظ على النظام.

ويجمع "المطحونون" الغرامات من السكان المحليين الذين يجرؤون على خرق القواعد المجنونة الجديدة، ويتم التبرع بكل الأموال التي يجمعونها للجمعيات الخيرية في نهاية الاحتفال.