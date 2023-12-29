فيديو. شاهد: ألف موسيقي إسرائيلي في "حفلة الوطن" دعماً للرهائن المحتجزين في قطاع غزة

ونشر فيديو "حفلة الوطن" في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وأرادت ياروم أن تظهر من خلال الحفل أنه لا يزال هناك جمال في إسرائيل، على الرغم من أهوال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.

ونشر فيديو "حفلة الوطن" في 27 ديسمبر/ كانون الأول، وأرادت ياروم أن تظهر من خلال الحفل أنه لا يزال هناك جمال في إسرائيل، على الرغم من أهوال هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.