فيديو. شاهد: إخماد النيران في مدينة أوديسا الأوكرانية بعد الغارة الجوية الروسية

وقال مسؤولون إنّ روسيا أطلقت 122 صاروخا وعشرات الطائرات بدون طيار على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 20 مدنياً على الأقل في جميع أنحاء البلاد، فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب.

وقال مسؤولون إنّ روسيا أطلقت 122 صاروخا وعشرات الطائرات بدون طيار على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 20 مدنياً على الأقل في جميع أنحاء البلاد، فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب.