فيديو. شاهد: محتجون يقاطعون خطاب بايدن ويطالبون بوقف الحرب في غزة

جاء ذلك خلال خطاب بايدن في موقع إطلاق النار الجماعي عام 2015 حيث أودى مسلح بحياة تسعة من رواد الكنيسة السود، حيث هنفت المحتجون: "إذا كنت تهتم حقاً بالأرواح التي فقدت هنا، فيجب عليك تكريم الأرواح المفقودة و الدعوة إلى وقف إطلاق النار في فلسطين". ورد بايدن على هذه الهتافات قائلًا: "أتفهمكم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحثهم على إنهاء الحرب".

جاء ذلك خلال خطاب بايدن في موقع إطلاق النار الجماعي عام 2015 حيث أودى مسلح بحياة تسعة من رواد الكنيسة السود، حيث هنفت المحتجون: "إذا كنت تهتم حقاً بالأرواح التي فقدت هنا، فيجب عليك تكريم الأرواح المفقودة و الدعوة إلى وقف إطلاق النار في فلسطين". ورد بايدن على هذه الهتافات قائلًا: "أتفهمكم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحثهم على إنهاء الحرب".