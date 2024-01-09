فيديو. شاهد: قتلى وجرحى في غارة جوية روسية على أوكرانيا

أدت أربعة صواريخ سقطت على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إلى إصابة شخص واحد. وفي منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد، قتلت امرأة في هجوم صاروخي خارج مدينة كريفي ريه وأصيب 24 شخصًا في هجوم على بلدة نوفوموسكوفسك. وأصيب شخصان في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، بعد هجوم صاروخي على منطقة سكنية. وأفادت التقارير مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين. ونشرت خدمة الطوارئ مقطع فيديو يُظهر رجال الإنقاذ في زابوريجيا وهم ينصبون الخيام لاستقبال السكان المتضررين.

أدت أربعة صواريخ سقطت على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إلى إصابة شخص واحد. وفي منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد، قتلت امرأة في هجوم صاروخي خارج مدينة كريفي ريه وأصيب 24 شخصًا في هجوم على بلدة نوفوموسكوفسك. وأصيب شخصان في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، بعد هجوم صاروخي على منطقة سكنية. وأفادت التقارير مقتل أربعة مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين. ونشرت خدمة الطوارئ مقطع فيديو يُظهر رجال الإنقاذ في زابوريجيا وهم ينصبون الخيام لاستقبال السكان المتضررين.