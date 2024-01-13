فيديو. شاهد: الأمازيغ والبربر في الجزائر يحتفلون برأس السنة الأمازيغية "يناير"

احتفل الأمازيغ في الجزائر برأس السنة الأمازيغية 2974 التي تصادف الـ 12 يناير-كانون الأول والمعروفة بـ "يناير" وكانت الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة أكثر إشراقا بقرية بوزغن في ولاية تيزي وزو شمال الجزائر والتي تعتبر من أجمل قرى المنطقة حيث يتم اختيارها كل عام للاحتفال برأس السنة الأمازيغية. في الجزائر، يتم الاحتفال باليوم الأول من السنة الأمازيغية الجديدة منذ العام 2017، في مؤشر واضح لإعطاء أهمية أكبر للثقافة الأمازيغية.

ونلاحظ خلال الاحتفال بيوم "يناير" عادات وتقاليد المجتمع الجزائري عادات المتنوعة. ويعتبر البربر والأمازيغ في الجزائر أنّ "يناير" يجلب المطر والمياه ويروي الأرض والأشجار، وهو رمز للخير والرخاء بالنسبة للفلاحين.

"يناير" هو عطلة رسمية في الجزائر تمّ إقرارها من قبل السلطات في عام 2018 بعدما صارت الأمازيغية لغة رسمية بموجب الدستور الساري في البلاد.