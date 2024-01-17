فيديو. شاهد: الجيش الإسرائيلي يفجر مربعات سكنية كاملة في خان يونس والفصائل الفلسطينية ترد بوابل من الصواريخ

فجر الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، عشرات المنازل والمباني السكنية شرق ووسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من المدينة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وجاءت الضربات بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أنه يتوقع أن تنتهي العمليات العسكرية في جنوب غزة قريباً، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً.

ومن جانبها أطلقت الفصائل المسلحة الفلسطينية وابلاً من الصواريخ لا يقل عن عشرين صاروخاً استهدفت بلدة نتيفوت الإسرائيلية، على بعد حوالي ستة أميال من حدود غزة.

وأظهرت لقطات مصورة الأضرار التي خلفتها تلك الرشقة الصاروخية، حيث أصيبت مركبات ومتاجر، في حين لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.