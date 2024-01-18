فيديو. شاهد: بالآليات العسكرية والجرافات..الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم طولكرم ويقتل 5 فلسطينيين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 5 فلسطينيين الأربعاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد القتلى في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 41 منذ بداية العام الجاري.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت الشبان في حارة التمام في مخيم طولكرم، في حين أعاق الجيش الإسرائيلي وصول مركبات الإسعاف إليهم.

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة ومخيم طولكرم بعدة آليات وجرافات عسكرية، قبل أن تندلع اشتباكات ومواجهات عنيفة في المخيم.

كما قُتل أحمد عبد الله أبو شلال، الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه خطط لهجمات متعددة ضد إسرائيليين في القدس، مع أربعة آخرين في وقت مبكر من يوم الأربعاء في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس.