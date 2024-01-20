فيديو. شاهد: ترافقهم " أمل الصغيرة".. آلاف الأشخاص يتظاهرون في لندن للمطالبة بوقف الحرب على غزة

خرج آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بوقف الحرب على غزة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن"، ورافقت المسيرة "أمل الصغيرة"، وهي دمية عملاقة تجسد فتاة سورية لاجئة تبلغ من العمر 9 سنوات، لتسليط الضوء على معاناة الأطفال اللاجئين.

خرج آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بوقف الحرب على غزة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن"، ورافقت المسيرة "أمل الصغيرة"، وهي دمية عملاقة تجسد فتاة سورية لاجئة تبلغ من العمر 9 سنوات، لتسليط الضوء على معاناة الأطفال اللاجئين.