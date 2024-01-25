فيديو. شاهد: مقتل شخص وإصابة 19 في حادث اصطدام قطار بشاحنة في التشيك

قُتل شخص وأصيب 19 آخرين على الأقل إثر حادث تصادم قطار بشاحنة نقل اليوم الأربعاء في شرق جمهورية التشيك. وأعلنت السلطات التشيكية مقتل سائق القطار بالحادث الذي تم على إثره نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة دون تسجيل إصابات خطيرة. وكانت السلطات قد أكدت سابقاً وجود 60 مسافراً على متن القطار وقت وقوع الحادث.

قُتل شخص وأصيب 19 آخرين على الأقل إثر حادث تصادم قطار بشاحنة نقل اليوم الأربعاء في شرق جمهورية التشيك. وأعلنت السلطات التشيكية مقتل سائق القطار بالحادث الذي تم على إثره نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة دون تسجيل إصابات خطيرة. وكانت السلطات قد أكدت سابقاً وجود 60 مسافراً على متن القطار وقت وقوع الحادث.