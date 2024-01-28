فيديو. شاهد: آلاف الأشخاص يتظاهرون في أثينا رفضا للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة

تظاهر آلاف الأشخاص بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة أثينا، معلنين رفضهم للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، ثم ساروا نحو 3 كيلومترات باتجاه السفارة الإسرائيلية. ورفع نحو ثلاثة آلاف متظاهر لافتات كتبت عليها عبارات مثل: "الحرية لغزة"، فيما أثنت لافتات أخرى على دور جنوب إفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية لدى محكمة العدل الدولية. وأمر قرار المحكمة إسرائيل بمنع أعمال القتل والدمار وأعمال الإبادة في غزة.

تظاهر آلاف الأشخاص بالقرب من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة أثينا، معلنين رفضهم للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، ثم ساروا نحو 3 كيلومترات باتجاه السفارة الإسرائيلية. ورفع نحو ثلاثة آلاف متظاهر لافتات كتبت عليها عبارات مثل: "الحرية لغزة"، فيما أثنت لافتات أخرى على دور جنوب إفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية لدى محكمة العدل الدولية. وأمر قرار المحكمة إسرائيل بمنع أعمال القتل والدمار وأعمال الإبادة في غزة.