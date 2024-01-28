فيديو. شاهد: مسيرة لآلاف المحتجين في نيروبي ضد العنف الجنسي والعنف الناجم عن ارتفاع نسبة قتل النساء

خرج آلاف الكينيين في مسيرة في العاصمة نيروبي، للتعبير عن رفضهم للعنف الجنسي والعنف الناجم عن ارتفاع نسبة قتل النساء، إذ قتلت أكثر من 12 امرأة في الآونة الأخيرة. وارتدى المتظاهرون قمصانا طبعت عليها أسماء النساء اللاتي وقعن ضحية جرائم القتل هذا الشهر. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات حملت عبارات مثل: "توقفوا عن قتلنا"، و"لا يوجد مبرر لقتل النساء".

خرج آلاف الكينيين في مسيرة في العاصمة نيروبي، للتعبير عن رفضهم للعنف الجنسي والعنف الناجم عن ارتفاع نسبة قتل النساء، إذ قتلت أكثر من 12 امرأة في الآونة الأخيرة. وارتدى المتظاهرون قمصانا طبعت عليها أسماء النساء اللاتي وقعن ضحية جرائم القتل هذا الشهر. ورفع المشاركون في المسيرة لافتات حملت عبارات مثل: "توقفوا عن قتلنا"، و"لا يوجد مبرر لقتل النساء".