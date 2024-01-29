فيديو. شاهد: احتجاجات متواصلة.. مزارعون يغلقون الطرقات في ألمانيا وبلجيكا

أغلق مزارعون، الاثنين، الطرقات المؤدية إلى موانئ ألمانية عدّة، بينها ميناء هامبورغ، احتجاجاً على إلغاء إعفاءات ضريبية كانوا يستفيدون منها، وذلك في إطار تظاهرات زراعية تخرج منذ أيام في جميع أنحاء أوروبا.

هذا وتسببت طوابير طويلة تضم المئات من الجرارات في تعطيل حركة المرور في وسط مدينة هامبورغ.

وقامت مجموعة من المزارعين البلجيكيين بإغلاق الطرق أيضًا، ما تسبب في اضطراب حركة المرور في العديد من المناطق.

ويمارس المزارعون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي ضغوطاً على حكوماتهم للاستجابة لمطالبهم بالحصول على أجور أفضل مقابل منتجاتهم، والحد من الإجراءات البيروقراطية والحماية من الواردات الرخيصة.