فيديو. شاهد: الثلوج تغطي العاصمة اليونانية أثينا وتشل الحياة العامة

أغلقت المدارس والشركات أبوابها في العاصمة اليونانية أثينا، يوم الثلاثاء، بعد أن غطت الثلوج معظم الطرقات وأعاقت حركة السير. وتواجه مناطق عدة في اليونان منذ يوم الأحد العاصفة الثلجية "Avgi"، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأربعاء.

أغلقت المدارس والشركات أبوابها في العاصمة اليونانية أثينا، يوم الثلاثاء، بعد أن غطت الثلوج معظم الطرقات وأعاقت حركة السير. وتواجه مناطق عدة في اليونان منذ يوم الأحد العاصفة الثلجية "Avgi"، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأربعاء.