فيديو. المزارعون يصبون جام غضبهم أمام أبواب المفوضية الأوروبية في بروكسل

اتسع غضب المزارعين الأوروبيين، ليصل إلى أبواب المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يعقد قادة الاتحاد قمة هذا الخميس. وحذر المزارعون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من تجاهل مخاوفهم بشأن أسعار أفضل وتخفيف القيود البيروقراطية. وتطالب الهيئات الزراعية بزيادة أسعار المنتجين بنسبة 5 إلى 10 في المئة، وتحديد الأسعار على أساس تكاليف الإنتاج والمخاطر المحتملة.

ويحتج المزارعون في مختلف أنحاء أوروبا على الأضرار الاقتصادية التي لحقت بقطاعهم حيث يرفضون إصلاح نظام الضرائب على الديزل الزراعي وينددون بالمنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، التي لا تخضع للمعايير نفسها بسبب الواردات الأوكرانية، التي أدت إلى تراجع أسعار الحبوب لدى هذه الدول.

وعقب بدْء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط / فبراير 2022 أدى تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم إلى اضطرابات في الأسواق الداخلية لهذه الدول، وهو ما زاد من استياء المزارعين.