فيديو. شاهد: الأطباء في مستشفى خان يونس المكتظ بالمصابين يواجهون نقصا في الأدوية والمعدات

فيما يتأجل تسليم الإمدادات الطبية والإنسانية بشكل عام إلى قطاع غزة بسبب احتجازها في نقطة التفتيش وفق وكالة أسوشييتد برس، تقول منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت إمدادات إلى مستشفى ناصر الطبي في غزة لمعالجة ما يكفي ألف شخص، ولكن الطواقم الطبية في المستشفى تقول إنها تعكف على معالجة 400 شخص، وإنها عاجزة عن توفير الرعاية لهم، بسبب النقص في المواد الطبية الأساسية، لذلك هم لا يستطيعون حتى تعقيم أدواتهم التي يستعملونها، بل إن وسائل النظافة انعدمت في المستشفى، والمصابون افترشوا الأرض والأروقة في غياب العدد الكافي من الأسرة.

فيما يتأجل تسليم الإمدادات الطبية والإنسانية بشكل عام إلى قطاع غزة بسبب احتجازها في نقطة التفتيش وفق وكالة أسوشييتد برس، تقول منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت إمدادات إلى مستشفى ناصر الطبي في غزة لمعالجة ما يكفي ألف شخص، ولكن الطواقم الطبية في المستشفى تقول إنها تعكف على معالجة 400 شخص، وإنها عاجزة عن توفير الرعاية لهم، بسبب النقص في المواد الطبية الأساسية، لذلك هم لا يستطيعون حتى تعقيم أدواتهم التي يستعملونها، بل إن وسائل النظافة انعدمت في المستشفى، والمصابون افترشوا الأرض والأروقة في غياب العدد الكافي من الأسرة.