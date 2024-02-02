فيديو. شاهد: افتتاح مجمع تويوسو للمطاعم في قلب سوق الأسماك اليابانية

افتتح مجمع تويوسو سينكياكو بانراي في قلب سوق تويوسو للأسماك الطازجة. ويضم المجمع حوالى 70 مطعمًا، يختص معظمها بالمأكولات البحرية.

وتسببت الجائحة بتأخير افتتاح المجمع الذي كان من المفترض انجازه عام 2018 ويأمل باستقبال 2.6 مليون زائر سنويًا.