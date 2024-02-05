فيديو. شاهد: باكستان تستعد لانتخابات برلمانية عامة في 8 شباط/فبراير

تجري باكستان انتخابات برلمانية هذا الأسبوع، لكن العديد من الناخبين يشعرون بخيبة أمل ويتساءلون عما إذا كان الاقتراع يمكن أن يحقق أي تغيير حقيقي في بلد تعصف به الخلافات السياسية، بالاضافة إلى أزمة اقتصادية طويلة ومتفاقمة.ويتنافس 44 حزباً سياسياً الخميس، على 266 مقعداً في الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب بالبرلمان، مع 70 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء والأقليات.

تجري باكستان انتخابات برلمانية هذا الأسبوع، لكن العديد من الناخبين يشعرون بخيبة أمل ويتساءلون عما إذا كان الاقتراع يمكن أن يحقق أي تغيير حقيقي في بلد تعصف به الخلافات السياسية، بالاضافة إلى أزمة اقتصادية طويلة ومتفاقمة.

ويتنافس 44 حزباً سياسياً الخميس، على 266 مقعداً في الجمعية الوطنية، أو مجلس النواب بالبرلمان، مع 70 مقعداً إضافياً مخصصة للنساء والأقليات.