فيديو. شاهد: الثلوج لم تمنع سكان طوكيو من الخروج وممارسة حياتهم اليومية وإنذار من تردي أحوال الطقس

غطت طبقة خفيفة من الثلوج العاصمة اليابانية طوكيو، لكنها لم تمنع المواطنين من مواصلة حياتهم اليومية من عمل وتسوّق في ظل الطقس الشتوي. ومن المتوقع تعليق السفر والتنقلات في مدينة طوكيو ومنطقة كانتو المحيطة بها بسبب سوء أحوال الطقس.

وقد أجبر تدني درجات الحرارة وهطول الثلوج المواطنين على ارتداء ملابس شتوية لمواجهة الطقس البارد، ولوحظ توافد كبير لعدد من الزوار على معبد سينسوجي في طوكيو.

التقط الزائرون صورا وسط الثلوج في منطقة أساكوسا التقليدية بالعاصمة طوكيو حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تساقط ثلوج كثيفة.