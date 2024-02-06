فيديو. شاهد: مهرجان الأضواء في كوبنهاغن يحوّل الليل إلى عالم مليء بالبهجة

يوم الإثنين، افتتح مهرجان الأضواء في كوبنهاغن، حيث تم توزيع أكثر من 50 عملاً ضوئياً في جميع أنحاء العاصمة الدنماركية. وكان الرابط بين هذه المواقع ليزر أخضر يسمى "الشعاع الأخضر" (The Green Beam)، وهو يعلو في السماء لمسافة تزيد عن 3.5 كيلومتر، حيث يتمكن الجميع من رؤيته لبلوغ المواقع. ويعتبر المهرجان أكبر عرض فني ضوئي في أوروبا، وسيكون مفتوحًا لجميع الزوار للاستمتاع به خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

يوم الإثنين، افتتح مهرجان الأضواء في كوبنهاغن، حيث تم توزيع أكثر من 50 عملاً ضوئياً في جميع أنحاء العاصمة الدنماركية. وكان الرابط بين هذه المواقع ليزر أخضر يسمى "الشعاع الأخضر" (The Green Beam)، وهو يعلو في السماء لمسافة تزيد عن 3.5 كيلومتر، حيث يتمكن الجميع من رؤيته لبلوغ المواقع. ويعتبر المهرجان أكبر عرض فني ضوئي في أوروبا، وسيكون مفتوحًا لجميع الزوار للاستمتاع به خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.