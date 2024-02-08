فيديو. شاهد: التحضيرات مستمرة في ريو دي جانيرو قبل كرنفال السامبا

وفقًا للمدربين في سامبادروم ريو، فقد ارتفع الاهتمام بهذا النوع من الرقصات خارج البرازيل منذ نهاية جائحة كوفيد-19.

وتردد صدى صوت السامبا في جميع أنحاء قاعة السامبادروم في ريو دي جانيرو حيث يتدرب الرجال والنساء قبل الكرنفال المنتظر.