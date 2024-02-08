فيديو. شاهد: التحضيرات مستمرة في ريو دي جانيرو قبل كرنفال السامبا

وفقًا للمدربين في سامبادروم ريو، فقد ارتفع الاهتمام بهذا النوع من الرقصات خارج البرازيل منذ نهاية جائحة كوفيد-19.
وتردد صدى صوت السامبا في جميع أنحاء قاعة السامبادروم في ريو دي جانيرو حيث يتدرب الرجال والنساء قبل الكرنفال المنتظر.
وفقًا للمدربين في سامبادروم ريو، فقد ارتفع الاهتمام بهذا النوع من الرقصات خارج البرازيل منذ نهاية جائحة كوفيد-19.
وفقًا للمدربين في سامبادروم ريو، فقد ارتفع الاهتمام بهذا النوع من الرقصات خارج البرازيل منذ نهاية جائحة كوفيد-19.
وتردد صدى صوت السامبا في جميع أنحاء قاعة السامبادروم في ريو دي جانيرو حيث يتدرب الرجال والنساء قبل الكرنفال المنتظر.