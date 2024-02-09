فيديو. شاهد: حمم تتدفق بين شقوق الأرض في ثاني ثوران بركاني في آيسلندا هذا العام

ثار بركان في آيسلندا الخميس، للمرة الثانية هذا العام، وقذف حمما عطلت الطرق الرئيسية في شبه جزيرة ريكيانيس.

ويظهر الفيديو نوافير من الحمم البركانية وهي تتدفق من خلال شقوق في الأرض في مشاهد طبيعية مبهرة.