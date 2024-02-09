فيديو. شاهد: فيتنام تستعد للاحتفال بالعام القمري الجديد

وتحتفل فيتنام، وكذلك أجزاء من آسيا، بالعام القمري الجديد للتنين، الذي يصادف يوم 10 شباط/ فبراير.

وبهذه المناسبة، بات سوق هانغ ما تيت التقليدي في الحي القديم في هانوي مغطى باللونين الأحمر والذهبي، وهي ذات الألوان التي ترمز للثروة والحظ السعيد.