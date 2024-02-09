فيديو. شاهد: فيتنام تستعد للاحتفال بالعام القمري الجديد

وتحتفل فيتنام، وكذلك أجزاء من آسيا، بالعام القمري الجديد للتنين، الذي يصادف يوم 10 شباط/ فبراير.
وبهذه المناسبة، بات سوق هانغ ما تيت التقليدي في الحي القديم في هانوي مغطى باللونين الأحمر والذهبي، وهي ذات الألوان التي ترمز للثروة والحظ السعيد.
وتحتفل فيتنام، وكذلك أجزاء من آسيا، بالعام القمري الجديد للتنين، الذي يصادف يوم 10 شباط/ فبراير.
وتحتفل فيتنام، وكذلك أجزاء من آسيا، بالعام القمري الجديد للتنين، الذي يصادف يوم 10 شباط/ فبراير.
وبهذه المناسبة، بات سوق هانغ ما تيت التقليدي في الحي القديم في هانوي مغطى باللونين الأحمر والذهبي، وهي ذات الألوان التي ترمز للثروة والحظ السعيد.