فيديو. شاهد:لنشر الوعي البيئي.. بزاريليون يتجولون بملابس مصنوعة من عبوات الألمنيوم في كرنفال مادري دي ديوس

محتفلون يرتدون أزياء مصنوعة من البيرة وعلب الصودا يشاركون في موكب الكرنفال في شارع "بلوكو دا لاتينها" في مادري دي ديوس
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وشارك أكثر من 30 شخصًا يرتدون ملابس مصنوعة من مئات علب البيرة والصودا بالكرنفال، ورقصوا بين المنازل على أنغام الموسيقى في ولاية باهيا. ويطلق على الزي إسم "بييرو" (Pierro)، وهو مصنوع من حوالي 1600 علبة تم جمعها على مدار أشهر، ثم يتم غسلها جيدًا للتخلص من الروائح العالقة.

وشارك أكثر من 30 شخصًا يرتدون ملابس مصنوعة من مئات علب البيرة والصودا بالكرنفال، ورقصوا بين المنازل على أنغام الموسيقى في ولاية باهيا. ويطلق على الزي إسم "بييرو" (Pierro)، وهو مصنوع من حوالي 1600 علبة تم جمعها على مدار أشهر، ثم يتم غسلها جيدًا للتخلص من الروائح العالقة.

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