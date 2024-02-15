فيديو. إيطاليا تحتفل بعيد الحب على طريقتها.. مظاهرة تندد بالعنف الممارس ضد المرأة

تجمع عشرات الناشطين في مظاهرة تطالب بإيقاف العنف ضد المرأة، اليوم الأربعاء في روما، وقدمت مجموعة من الراقصين عرضاً على مدرجات ساحة إسبانيا الشهيرة في العاصمة الإيطالية في يوم عيد الحب، لرفع مستوى الوعي حول العنف ضد المرأة.

وقالت لويزا ريزيتيلي، من الفرع الإيطالي لحركة "One Billion Rising"، وهي حركة دولية ولدت عام 2013 بمبادرة من الكاتبة المسرحية إيف إنسلر: "هناك كلمة لا يمكن دمجها مع كلمة حب، تلك الكلمة هي عنف".

وأضافت: "أردنا أن نجعل من هذا اليوم تاريخاً رمزياً يندد بالعنف ضد المرأة".

وتم تنظيم هذا الحدث في مدن مختلفة عبر إيطاليا، بالإضافة إلى دول أخرى حول العالم. وذلك من من خلال مبادرة "One Billion Rising"، وهي حملة يشارك فيها آلاف الأشخاص في أكثر من 100 ساحة حول العالم، في يوم عيد الحب.