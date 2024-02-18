فيديو. "مهرجان العراة" الشهير في اليابان.. 9000 رجل تجردوا من ملابسهم للصراع من أجل العصا المقدسة

أقيم مهرجان إيو، المعروف أيضاً باسم "مهرجان العراة"، في معبد سايدايجي بمحافظة أوكاياما مساء السبت، وهو تقليد يرتدي فيه رجال الحد الأدنى من الملابس، التي عادة ما يكون مئزر ياباني يُعرف باسم "فوندوشي" بالإضافة إلى زوج من الجوارب البيضاء يعرف بـ"التابي"، ويحتفي " ببركات الحصاد، والرخاء، والخصوبة.

وعندما تنطفئ الأنوار في الساعة 10 مساءً، يلقي الكاهن 100 حزمة من الأغصان، إضافةً إلى قطعتين من عصي تدعى "شينجي" يصل طول كل واحدة منها إلى 20 سنتيمتراً، بين الحشد من نافذة على ارتفاع 4 أمتار.

وفي مشهد لا يمكن تصوره اليوم، يتزاحم 9000 رجل وكأنهم داخل علبة سردين، مع بعضهم البعض للحصول على إحدى الحزم أو العصي، ويُعتبر من يحصل عليها محظوظاً طوال العام.