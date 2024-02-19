فيديو. في ظل تواصل سخط المزارعين على سياسات الاتحاد الأوروبي.. احتجاج بالجرارات وسط براغ

أغلقت مئات الجرارات شارعا في وسط مدينة براغ الإثنين، وذلك احتجاجاً على السياسات "غير العادلة" المتعلقة بقطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي. ويحتج المزارعون على ما يسمى "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، التي تدعو إلى فرض قيود على استخدام المواد الكيميائية وانبعاثات الغازات الدفيئة. ويدعو المحتجون أن تتخلى التشيك عن تطبيق هذه السياسة، فيما طالب البعض باستقالة الحكومة. وقالت مجموعات مزارعين أخرى إنها تخطط لتنظيم مظاهرات منفصلة الخميس مع نظرائها من الدول المجاورة ودول أخرى. وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

أغلقت مئات الجرارات شارعا في وسط مدينة براغ الإثنين، وذلك احتجاجاً على السياسات "غير العادلة" المتعلقة بقطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي. ويحتج المزارعون على ما يسمى "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، التي تدعو إلى فرض قيود على استخدام المواد الكيميائية وانبعاثات الغازات الدفيئة. ويدعو المحتجون أن تتخلى التشيك عن تطبيق هذه السياسة، فيما طالب البعض باستقالة الحكومة. وقالت مجموعات مزارعين أخرى إنها تخطط لتنظيم مظاهرات منفصلة الخميس مع نظرائها من الدول المجاورة ودول أخرى. وشهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة في أنحاء الاتحاد الأوروبي.