فيديو. شاهد: مظاهرة في القدس تطالب بعقد اتفاق جديد مع حماس لتحرير المحتجزين في غزة

تظاهر مئات الإسرائيليين ليل الاثنين أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاملين شعارات تندد بتقصير الحكومة عن القيام بواجبها لتحرير المحتجزين، ومطالبين بالضغط من أجل التوصل إلى اتفاق فوري مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وحتى الآن، ما زالت حركة حماس تحتجز العديد من المواطنين الذين أسروا يوم السابع من أكتوبر. وخلال هدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر، أطلق سراح بعض المحتجزين مقابل الإفراج عن 240 أسيرًا فلسطينيًا، لكن الجهود مستمرة لإطلاق سراح من لا يزالوا في قبضة الحركة الإسلامية وبقية الفصائل الفلسطينية.