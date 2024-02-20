فيديو. فصيل نادر ومدهش... ولادة سمكة قرش "بجلد حمار وحشي" في حوض مائي بهولندا

أثارت ولادة قرش من نوع الحمار الوحشي في منتصف كانون الثاني/ يناير دهشة كبيرة بين موظفي حديقة حيوانات بورخرز في مدينة أرنم الهولندية. ويعد هذا النوع من أسماك القرش الاستوائية أحد أشد الأسماك جذبا للزوار في حوض الشعاب المرجانية الاستوائية الذي يتسع لثمانية ملايين لتر في أرنم. والحوض المائي هناك يضم ثلاثة أسماك قرش حمار وحشي بالغة والمعروف أيضاً باسم "القرش النمري".

أثارت ولادة قرش من نوع الحمار الوحشي في منتصف كانون الثاني/ يناير دهشة كبيرة بين موظفي حديقة حيوانات بورخرز في مدينة أرنم الهولندية. ويعد هذا النوع من أسماك القرش الاستوائية أحد أشد الأسماك جذبا للزوار في حوض الشعاب المرجانية الاستوائية الذي يتسع لثمانية ملايين لتر في أرنم. والحوض المائي هناك يضم ثلاثة أسماك قرش حمار وحشي بالغة والمعروف أيضاً باسم "القرش النمري".