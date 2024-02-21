فيديو. وقفة احتجاجية على ضوء الشموع تكريماً للمعارض الروسي أليكسي نافالني في روما

شارك مئات الأشخاص في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في العاصمة الإيطالية روما مساء الاثنين لتكريم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي توفي عن عمر يناهز 47 عاماً في سجن شديد الحراسة في سيبيريا. وتتهم الدول الغربية نظام الرئيس الروسي بوتين بالضلوع في وفاة نافالني، الذي كان أشد خصم سياسي له. وتجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة روما حاملين الشموع، ووضعوا الزهور تحت صورة عملاقة لنافالني، كما عُرضت صورته على جدران قاعة المدينة. وأحدثت وفاة نافالني صدمة في جميع أنحاء أوروبا.

شارك مئات الأشخاص في وقفة احتجاجية على ضوء الشموع في العاصمة الإيطالية روما مساء الاثنين لتكريم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي توفي عن عمر يناهز 47 عاماً في سجن شديد الحراسة في سيبيريا. وتتهم الدول الغربية نظام الرئيس الروسي بوتين بالضلوع في وفاة نافالني، الذي كان أشد خصم سياسي له. وتجمع المتظاهرون أمام قاعة مدينة روما حاملين الشموع، ووضعوا الزهور تحت صورة عملاقة لنافالني، كما عُرضت صورته على جدران قاعة المدينة. وأحدثت وفاة نافالني صدمة في جميع أنحاء أوروبا.