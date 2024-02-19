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الكرملين يحقق بوفاة أليكسي نافالني ويصف رد الفعل الغربي بـ"غير المقبول"

متظاهرون في مسيرة احتجاجية بالقرب من السفارة الروسية في برلين
متظاهرون في مسيرة احتجاجية بالقرب من السفارة الروسية في برلين Copyright Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أصدرت الرئاسة الروسية الإثنين بيانًا أكدت فيه استمرار التحقيقات بشأن وفاة المعارض أليكسي نافالني، كما وصفت ردود فعل الغرب على وفاته بـ"غير المقبولة".

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وتوفي المعارض الروسي الجمعة، عن عمر ناهز 47 عاما في سجن شمالي الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما وبتهمة التطرف.

وقال ديميتري بيسكو المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "هذه التصريحات بالتأكيد لا يمكن أن تسبب أي ضرر لرئيس دولتنا. لكن دعنا نقول فقط إنها لا تناسب على الإطلاق أولئك الذين يدلون بمثل هذه التصريحات".

أليكسي نافالني
أليكسي نافالنيAlexander Zemlianichenko/AP

وأضاف بيسكوف: "حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق، وهي في الواقع غير معروفة. لذلك، في الظروف التي لا توجد فيها معلومات صحيحة، نعتقد أنه من غير المقبول على الإطلاق إصدار مثل هذا التصريحات الفظة".

وقالت كيرا يارميش، حليفة المعارض الروسي أليكسي نافالني والمتحدثة باسمه، إن والدة الراحل البالغة من العمر 69 عامًا ومحاميه لم يُسمح لهما بمعاينة جثمانه في مشرحة سالخارد لليوم الثالث.

ويأتي ذلك تزامنا مع نشر يوليا نافالنايا، أرملة المعارض الراحل فيديو الإثنين قالت فيه "أننا نعرف بالضبط لماذا قتل بوتين أليكسي قبل ثلاثة أيام، سنقوم بفضح الأسماء والوجوه". وقالت نافالنايا في الفيديو: "إنهم يخفون الآن جثته بخسة وجبن، ويكذبون بشكل مثير للشفقة".

وأثارت وفاة نافالني في السجن ردود فعل واسعة في الغرب، حيث عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "غضبه واستيائه" من خبر الوفاة.

وحمّل الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية مباشرة عن وفاة أليكسي نافالني في السجن، واصفا المعارض البارز بأنه "صوت قوي من أجل الحقيقة".

المصادر الإضافية • أ ب

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