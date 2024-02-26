فيديو. اشتباكات بين المزارعين والشرطة أمام مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل

اندلعت اليوم اشتباكات بين مزارعين محتجين وعناصر الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل، في حين كان وزراء الزراعة لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعين هناك لبحث موجة الاحتجاجات التي أثارها المزارعون في عدة دول أوروبية في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت شرطة بروكسل إن 900 جرار زراعي دخلت المدينة، واقترب العديد منها من مبنى المجلس الأوروبي حيث كان الوزراء مجتمعين.

ومنذ أسابيع، يتظاهر المزارعون في عدة دول أوروبية احتجاجًا على البيروقراطية الأوروبية والمنافسة التي يتعرض لها المزارعون الأوروبيون من قبل الواردات الرخيصة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي.