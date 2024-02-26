فيديو. قصف روسي يدمر منزلاً ويقتل رجلاً وزوجته في سومي في أوكرانيا

كافح رجال الإطفاء النيران يوم الإثنين من أجل إخماد الحرائق التي تسببت بها غارة روسية دمرت منزلًا وألحقت أضرارًا بمبنى مجاور في منطقة سومي في أوكرانيا. وذكرت السلطات الإقليمية الإثنين أن قنبلة جوية موجهة قتلت رجلًا وزوجته في المنزل. وتقول السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت سبعة صواريخ من مختلف الأنواع و14 طائرة دون طيار من طراز "شاهد" فوق أوكرانيا في وقت مبكر من صباح الإثنين.

كافح رجال الإطفاء النيران يوم الإثنين من أجل إخماد الحرائق التي تسببت بها غارة روسية دمرت منزلًا وألحقت أضرارًا بمبنى مجاور في منطقة سومي في أوكرانيا. وذكرت السلطات الإقليمية الإثنين أن قنبلة جوية موجهة قتلت رجلًا وزوجته في المنزل. وتقول السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت سبعة صواريخ من مختلف الأنواع و14 طائرة دون طيار من طراز "شاهد" فوق أوكرانيا في وقت مبكر من صباح الإثنين.