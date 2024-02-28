فيديو. سائقو سيارات الأجرة في رومانيا يواصلون الاحتجاج ضد مؤسسات النقل التشاركي

واصل سائقو سيارات الأجرة في رومانيا الاحتجاج ضد مؤسسات النقل التشاركي، التي يتهمونها بالمنافسة غير العادلة. أكثر من ألف سيارة أغلقت ساحة الدستور وسط العاصمة بوخارست، وعديد السائقين ناموا داخل سياراتهم. وتشير التوقعات إلى مشاركة 1800 سائق سيارة في الاحتجاج الذي يتواصل حتى يوم الأربعاء. وقد حذر سائقو القطاع من أنهم سيضربون عن الطعام في حال عدم تلبية مطالبهم.

واصل سائقو سيارات الأجرة في رومانيا الاحتجاج ضد مؤسسات النقل التشاركي، التي يتهمونها بالمنافسة غير العادلة. أكثر من ألف سيارة أغلقت ساحة الدستور وسط العاصمة بوخارست، وعديد السائقين ناموا داخل سياراتهم. وتشير التوقعات إلى مشاركة 1800 سائق سيارة في الاحتجاج الذي يتواصل حتى يوم الأربعاء. وقد حذر سائقو القطاع من أنهم سيضربون عن الطعام في حال عدم تلبية مطالبهم.