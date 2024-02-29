فيديو. لوحات شهيرة لعمالقة الفن الهولندي تُعرض كانعكاسات على جدران حوض سابق للغواصات في بوردو الفرنسية

تستضيف مدينة بوردو الفرنسية معرضًا لأشهر الرسامين الهولنديين مثل فيرمير وفان غوخ. ويتميز المعرض بأن اللوحات تُعرض رقميا عبر انعكاسات ضوئية على جدران حوض قاعدة غواصات سابقة. وتمكن هذه الطريقة المشاهد من الانغماس في عالم هذه اللوحات المعروفة عالميًا وخوض تجربة فريدة من نوعها وإعطاء منظور جديد على هذه الأعمال الفنية الساحرة.

تستضيف مدينة بوردو الفرنسية معرضًا لأشهر الرسامين الهولنديين مثل فيرمير وفان غوخ. ويتميز المعرض بأن اللوحات تُعرض رقميا عبر انعكاسات ضوئية على جدران حوض قاعدة غواصات سابقة. وتمكن هذه الطريقة المشاهد من الانغماس في عالم هذه اللوحات المعروفة عالميًا وخوض تجربة فريدة من نوعها وإعطاء منظور جديد على هذه الأعمال الفنية الساحرة.