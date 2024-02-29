فيديو. لحظة إلقاء طلاء أخضر على زعيم حزب برتغالي في لشبونة

ألقى ناشط مناخي الطلاء الأخضر على زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرتغالي الأربعاء، قبل الانتخابات المقبلة في البلاد. وتم استهداف لويس مونتينيغرو، الذي يسعى لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل، عند وصوله لحضور أول حدث له في لشبونة. ورد مونتينيغرو وهو مغطى بالطلاء الأخضر قائلاً "أود ببساطة أن أندد بهذه الحادثة ولكني أقول أيضًا إنني أحترم الأشخاص الذين يحتجون ويدافعون عن قضاياهم". السياسي البالغ من العمر 51 عاماً كان نائباً في البرلمان البرتغالي منذ أكثر من 20 عاماً.

ألقى ناشط مناخي الطلاء الأخضر على زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرتغالي الأربعاء، قبل الانتخابات المقبلة في البلاد. وتم استهداف لويس مونتينيغرو، الذي يسعى لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل، عند وصوله لحضور أول حدث له في لشبونة. ورد مونتينيغرو وهو مغطى بالطلاء الأخضر قائلاً "أود ببساطة أن أندد بهذه الحادثة ولكني أقول أيضًا إنني أحترم الأشخاص الذين يحتجون ويدافعون عن قضاياهم". السياسي البالغ من العمر 51 عاماً كان نائباً في البرلمان البرتغالي منذ أكثر من 20 عاماً.