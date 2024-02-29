فيديو. شل حركة النقل العام في ألمانيا بسبب إضراب نقابي

استمر الخميس إضراب تحذيري في وسائل النقل العام في العديد من الولايات الألمانية. ففي ولاية ساكسونيا أنهالت، توقفت الحافلات والقطارات في العديد من الأماكن. وكانت هناك توقعات بأن يشهد الركاب في شمال الراين وستفاليا اضطرابات هائلة أيضاً. وتطالب نقابة فيردي، من بين أمور أخرى، بتقصير ساعات العمل وزيادة الإجازات لنحو 90 ألف موظف في وسائل النقل العام المحلية.

استمر الخميس إضراب تحذيري في وسائل النقل العام في العديد من الولايات الألمانية. ففي ولاية ساكسونيا أنهالت، توقفت الحافلات والقطارات في العديد من الأماكن. وكانت هناك توقعات بأن يشهد الركاب في شمال الراين وستفاليا اضطرابات هائلة أيضاً. وتطالب نقابة فيردي، من بين أمور أخرى، بتقصير ساعات العمل وزيادة الإجازات لنحو 90 ألف موظف في وسائل النقل العام المحلية.