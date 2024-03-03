فيديو. غضب في شوارع تل أبيب.. مظاهرات تطالب باستقالة بنيامين نتنياهو وانتقادات لكيفية إدارة الحرب على غزة

تدفق المئات من الإسرائيليين على شوارع تل أبيب السبت تنديدا بحكومة بنيامين نتنياهو. وقد طالب المتظاهرون برحيله واستقالة مجلس الحرب الذي ألّفه غداة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

كما دعا المحتجون لتنظيم انتخابات برلمانية جديدة ووجهوا انتقادات لاذعة للطريقة التي تتم بها إدارة الحرب على غزة.

وقد أغلق المحتجون بعض الطرقات أثناء المظاهرة ما أدى إلى شلل في حركة السير.

هذه الاحتجاجات والانتقادت للحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، لم تمنع نتنياهو من الترديد بأنه سيواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل غير آبه بالأصوات التي تدعو لرحيل أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة على خلفية الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة إضافة إلى ملفات الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.

وقد قتلت الحرب على غزة منذ قرابة خمسة أشهر أكثر من 30 ألف فلسطيني ثلثاهم من النساء والأطفال وجرْح ما يتعدى ال 70 ألفا آخرين وسط حالة من الدمار والحصار وغياب المساعدات ما رمى بمئات الآلاف من سكان القطاع خصوصا في الشمال، بين براثن الجوع وسوء التغذية.