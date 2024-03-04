فيديو. شاهد: بعد 10 سنوات من اختفائها.. حفل تأبيني لضحايا طائرة ماليزية كانت تقل 239 شخصاً

قالت الحكومة الماليزية، الأحد، إنها قد تجدد البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "MH370"، وذلك في حفل تأبيني أقيم في كوالالمبور، بعد مرور 10 سنوات على اختفائها. وأفاد وزير النقل الماليزي أنتوني لوك أن شركة "أوشن إنفينيتي"، ومقرها تكساس، اقترحت أساساً آخر “لا يوجد أي رسوم” لتنظيف قاع البحر، والتوسع من الموقع الذي بحثت فيه لأول مرة في عام 2018. وكانت الطائرة من طراز بوينغ 777 تقل 239 شخصاً، معظمهم من المواطنين الصينيين، من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى بكين، واختفت من شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 آذار/ مارس 2014.

قالت الحكومة الماليزية، الأحد، إنها قد تجدد البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "MH370"، وذلك في حفل تأبيني أقيم في كوالالمبور، بعد مرور 10 سنوات على اختفائها. وأفاد وزير النقل الماليزي أنتوني لوك أن شركة "أوشن إنفينيتي"، ومقرها تكساس، اقترحت أساساً آخر “لا يوجد أي رسوم” لتنظيف قاع البحر، والتوسع من الموقع الذي بحثت فيه لأول مرة في عام 2018. وكانت الطائرة من طراز بوينغ 777 تقل 239 شخصاً، معظمهم من المواطنين الصينيين، من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى بكين، واختفت من شاشات الرادار بعد وقت قصير من إقلاعها في 8 آذار/ مارس 2014.