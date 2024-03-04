فيديو. شاهد: حصانان طليقان يوقفان حركة المرور في ولاية أوهايو الأمريكية

نشرت وزارة النقل بولاية أوهايو لقطات مراقبة تظهر الشرطة وهي تطارد حصانين في وسط مدينة كليفلاند، مؤكدة عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما يتعلق بالحادث. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن رقيب شرطة كليفلاند، ويلفريدو دياز، قد ذكر أن كلا الحصانين كانا عضوين في قسم الخيالة بالإدارة وتم السيطرة عليهما بأمان.

نشرت وزارة النقل بولاية أوهايو لقطات مراقبة تظهر الشرطة وهي تطارد حصانين في وسط مدينة كليفلاند، مؤكدة عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما يتعلق بالحادث. ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن رقيب شرطة كليفلاند، ويلفريدو دياز، قد ذكر أن كلا الحصانين كانا عضوين في قسم الخيالة بالإدارة وتم السيطرة عليهما بأمان.